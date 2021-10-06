أخبار عاجلة

عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge -
الكويت تفتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات -
البيئة: تجربة صافرات الإنذار بسد وادي تربة.. غدًا -
"تجارة الحدود الشمالية" تنفّذ أكثر من 2000 جولة للرقابة وتحرّر 4 مخالفات -
رؤساء أجهزة الزكاة بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 16 -
11 ألف لتر وإثيوبيان يديرانها.. هنا تفاصيل ضبط "استراحة الخمور" بمكة -
"الملك فيصل التخصصي" يحصد جائزة "ديفيس للتميز" في تقنية المعلومات -
ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة -
برعاية وزارة المالية .. انطلاق القمة السنوية لأسواق المال الأسبوع المقبل -
صاحب شركة يستولى على قطعة ارض باوراق مزورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بسبب علاقته بضابط شرطة .. مصادر تكشف حقيقة تنفيذ 43 حكما على صاحب مكتب تصدير في الإسكندرية

Print
بسبب علاقته بضابط شرطة .. مصادر تكشف حقيقة تنفيذ 43 حكما على صاحب مكتب تصدير في الإسكندرية بسبب علاقته بضابط شرطة .. مصادر تكشف حقيقة تنفيذ 43 حكما على صاحب مكتب تصدير في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أمنية حقيقة ما تم نشره على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمنا شكوى لأحد الأشخاص إدعى خلالها تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة ضد أحد الأشخاص في واقعة إصدار شيك بدون رصيد لعلاقته بأحد ضباط الشرطة.

قالت المصادر إنه بالفحص تبين عدم صحة إدعاء الشاكى حول علاقة المحكوم عليه بأحد الضباط، مما حال دون ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المحكوم عليه (مالك مكتب إستيراد وتصدير – ومقيم بمحافظة الإسكندرية) سبق الحكم عليه في (34) قضية بتهم إصدار شيكات بدون رصيد وتم استهدافه عدة مرات بمحل إقامته وأماكن تردده وتبين هروبه».

وأضافت : «وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان اختبائه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبتاريخ 23 سبتمبر 2021 تم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لإدعاءاته الكاذبة بتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المحكوم عليه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

برعاية وزارة المالية .. انطلاق القمة السنوية لأسواق المال الأسبوع المقبل

برعاية وزارة المالية .. انطلاق القمة السنوية لأسواق المال الأسبوع المقبل

صاحب شركة يستولى على قطعة ارض باوراق مزورة

صاحب شركة يستولى على قطعة ارض باوراق مزورة