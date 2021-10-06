بسبب علاقته بضابط شرطة .. مصادر تكشف حقيقة تنفيذ 43 حكما على صاحب مكتب تصدير في الإسكندرية

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كشفت مصادر أمنية حقيقة ما تم نشره على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمنا شكوى لأحد الأشخاص إدعى خلالها تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة ضد أحد الأشخاص في واقعة إصدار شيك بدون رصيد لعلاقته بأحد ضباط الشرطة.

قالت المصادر إنه بالفحص تبين عدم صحة إدعاء الشاكى حول علاقة المحكوم عليه بأحد الضباط، مما حال دون ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المحكوم عليه (مالك مكتب إستيراد وتصدير – ومقيم بمحافظة الإسكندرية) سبق الحكم عليه في (34) قضية بتهم إصدار شيكات بدون رصيد وتم استهدافه عدة مرات بمحل إقامته وأماكن تردده وتبين هروبه».

وأضافت : «وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان اختبائه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبتاريخ 23 سبتمبر 2021 تم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لإدعاءاته الكاذبة بتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المحكوم عليه».