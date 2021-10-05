5 ضحايا تدريبية في الدوريات الأوروبية الكبرى

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اقترب موسم 2021- 2022 في الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى (إنجلترا – إسبانيا – إيطاليا – ألمانيا – فرنسا) من الوصول إلى 25% من مراحل اللعب، بعد ان لعبت الأندية على الأقل 7 مباريات في الدوري حتى الأن.

ضحايا المدربين بدأوا مبكرًا هذا الموسم، وكان أول ضحية تدريبية هذا الموسم من نصيب المدرب الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو الذي اقيل من منصبه كمدرب لـ نادي هيلاس فيرونا الإيطالي في منتصف شهر سبتمبر، وبعد بداية مخيبة شهدت خسارة الفريق لـ أول 3 جولات من الموسم في سيريا أ.

بمرور الوقت تبين صحة قرار إدارة النادي بإنتداب إيجور تودور لقيادة الفريق، حيث لم يخسر الفريق منذ وصول المدرب الكرواتي وحقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين، وكان تودور أول مدرب يهزم جوزيه مورينيو مع روما في الدوري هذا الموسم.

ثاني ضحايا المدربين كان المدرب ليوناردو سيمبليتشي الذي ترك منصبه في قيادة كالياري في منتصف الشهر الماضي، بعد ان حصد الفريق نقطة من أول 3 مباريات في الموسم.

إدارة النادي الإيطالي انتدبت المخضرم، والتر ماتزاري، لكن النتائج لم تتحسن بعد مع فشل الفريق في تحقيق الفوز بعد أول 7 جولات من الموسم، وتعادل كالياري تحت قيادة ماتزاري في مباراتين وخسر مثلهما.

ثالث حالات الإقالة في الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى كانت من البريميرليج، عندما قرر نادي واتفورد الإطاحة بالإسباني تشيسكو مونيوز، الذي كان قادهم للعودة إلى البريميرليج في نهاية الموسم الماضي.

الغريب ان النتائج مع مونيوز لم تكن سيئة على الإطلاق بالنسبة لفريق صاعد حديثًا للدوري، وخصوصًا أن واتفورد جمع 7 نقاط من أول 7 جولات، ويحتل المركز الخامس عشر في البريميرليج، لكن إدارة النادي شهيرة بقرارتها السريعة في إقالة المدربين.

منذ عام 2015 وقد قامت إدارة نادي واتفورد بتغيير القيادة الفنية في 10 مرات، وكان الإيطالي المخضرم، كلاوديو رانيري (69 عامًا) هو اخر الاختيارات التدريبية لإدارة النادي، مع إعلان توليه المسئولية في يوم أمس.

لم تكن هناك حالات إقالات للمدربين في البوندزليجا (ألمانيا) أو الليج 1 (فرنسا)، لكن لا ليجا (إسبانيا) شهدت اولى حالات إقالة المدربين في الموسم الحالي عندما قرر نادي ليفانتي الإستغناء عن مدربه المميز، باكو لوبيز، بعد البداية المخيبة في هذا الموسم والتي شهدت فشل الفريق في تحقيق الفوز بعد أول 8 جولات من الموسم (تعادل 4 وخسر 4)، مع خسارته أخر 3 جولات من الموسم.

الإقالة الثانية حدثت في يوم أمس عندما قرار نادي خيتافي، متذيل ترتيب الدوري، إقالة المدرب ميتشيل بعد الفشل في تحقيق الفوز مع النادي في أول 7 جولات من الموسم، بل والتعرض للخسارة في أول 6 جولات، ليتأزم موقف الفريق المدريدي مبكرًا هذا الموسم.

ليفانتي وخيتافي لم يعينا مدربًا جديدًا حتى الأن، لكن بكل تأكيد خلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن ذلك في ظل فترة التوقفات الدولية.