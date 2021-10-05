برينتفورد: المفاجأة السعيدة في البريميرليج.

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7 جولات مرت من عمر البريميرليج 2021/2022 ويبدو أن صراع القمة سيكون ناريًا هذا الموسم بين الثلاثي تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي، لكن الصاعد حديثًا للبريميرليج، برينتفورد كان أحد أبرز الأندية من حيث المردود في الدوري حتى الأن.

الفريق الذي وصل للبريميرليج للمرة الأولى على الإطلاق، بعد تغلبه في نهائي دورة الترقي على نادي سوانزي في نهاية مايو الماضي، كان المفاجأة السعيدة في الدوري هذا الموسم من خلال الأداء الجماعي والنتائج المميزة التي قدمها رجال المدرب توماس فرانك حتى الأن، وهو الذي يعد ثاني مدرب دنماركي يدرب فريق في البريميرليج بعد مواطنه مايكل لاودروب، الذي أشرف على تدريب سوانزي سيتي خلال الفترة بين 2012 إلى 2014.

في الجولة السابعة وبعد الفوز على وست هام خارج قواعدهم بنتيجة 2-1، أصبح برينتفورد هو رابع فريق في عهد البريميرليج لا يخسر في أول 4 مباريات له خارج قواعده في موسمه الأول بالمسابقة، والأول منذ هال سيتي في موسم 2008/2009.

الأرقام المميزة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أوضحت الإحصائيات أن فريق برينتفورد تأخروا في النتيجة لمدة 25 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم. وهو اقل عدد دقائق لفريق منهزم بين جميع فرق المسابقة.

برينتفورد استهل هذا الموسم بالفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهما، في حين خسر مباراة وحيدة امام برايتون في الجولة الرابعة بفضل هدف في الدقيقة 90.

دفاعيًا، يعد الفريق هو رابع أقوى الخطوط الدفاعية في الدوري (أستقبل 6 أهداف) خلف برايتون (4) وتشيلسي ومانشستر سيتي (3 لكل فريق).

قدم رجال المدرب توماس فرانك مباريات مميزة هذا الموسم، وكان الفوز على أرسنال 2-0 في المباراة الإفتتاحية للموسم أحد أبرز النتائج التي حققها الفريق الواعد هذا الموسم، وأكد الفريق قدراته المميزة بتعادله مع ليفربول بنتيجة 3-3 في الجولة السادسة في مباراة شهدت تأخر برينتفورد في النتيجة مرتين قبل أن يعود ويتعادل امام رجال المدرب يورجن كلوب الذين يحتلون حاليًا المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر تشيلسي.