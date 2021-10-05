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«المركزي» يكشف تفاصيل الخدمات المقدمة لذوي الهمم في البنوك ()

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«المركزي» يكشف تفاصيل الخدمات المقدمة لذوي الهمم في البنوك (فيديو) «المركزي» يكشف تفاصيل الخدمات المقدمة لذوي الهمم في البنوك ()

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قال الدكتور خالد بسيوني مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي إن البنك يعمل على توفير الخدمات لذوي الهمم في المعاملات المصرفية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، نسعى لتوفير حقوق ذوي الهمم التي كفلها لهم الدستور والقانون فالإعاقة لن تكون سببا في عدم توافر الخدمات.

وشدد الدكتور خالد بسيوني على أهمية إتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز مشيرا إلى أن البحث تم حول التجارب الدولية بشأن توفير الخدمات المصرفية لذوي الهمم.

وأشار إلى أنه من ضمن الخدمات سيتم إعداد منحدر لمساعدة ذوى الهمم وتسهيل دخولهم إلى البنك وتم إلزام البنوك بإعداد بنية تحتية لتسهيل دخول ذوي الهمم.

وأوضح أنه تم الإستماع لمطالب ذوي الهمم بشأن تخصيص موظفين بالبنك لتسهيل مهمته وتم تخصيص موظفين لمساعدتهم في المعاملات المصرفية وسيتم توفير الخدمات الصوتية وبالإشارة وكراسي متحركة وماكينات البنوك الجديدة للسحب والإيداع ستراعي كل المواصفات لذوي الهمم.

وتابع بسيوني أن وزارة التضامن أعدت كارت الإعاقة لذوي الهمم بفوائد كثيرة وتخفيضات متنوعة ويمكن من خلاله إجراء جميع المعاملات المالية والمصرفية لذوي الهمم.

المصرى اليوم

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