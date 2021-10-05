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تاريخ الأهلي مع فرق النيجر في دوري أبطال إفريقيا

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تاريخ الأهلي مع فرق النيجر في دوري أبطال إفريقيا تاريخ الأهلي مع فرق النيجر في دوري أبطال إفريقيا

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يستهل النادي الأهلي بطل آخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا مشواره، حيث سيلاقي بطل النيجر "الحرس الوطني" والمقررإقامتها يوم الجمعة 15 أكتوبر.

يلاقي الأهلي بطل النيجر في إطار دور الـ 32 خارج أرضه، ويستضيف الأهلي الفريق النيجري أحد يومي 22 أو 23 من الشهر الجاري في مباراة الإياب.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد الراحة السلبية التي أعطاها موسيماني للفريق، حيث خاض مباراة ودية مع فريق الغابة على ملعب التتش، وفاز بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

والمفارقة أن الأهلي بدأ مشواره العام الماضي بمواجهة فريق من النيجر أيضاً سونديب وفاز عليه 1 - 0 في مباراة الذهاب، وبرباعية في الإياب.


مواجهات الأهلي مع فرق النيجر

وتعتبر مواجهة الأهلي لفريق سونديب العام الماضي هي الأولى له أمام أندية النيجر، أمام مباراة الحرس الوطني هي ثاني المواجهات فلم يسبق للأهلي من قبل مواجهة أي من فرق النيجر في البطولات القارية منذ السبعينيات .

ويدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر عناصر القوة والضعف للفريق النيجري أملًا في الحصول على الثلاثية التاريخية .

ثم أجرى مسؤولو النادي الأهلي إتصالًا بالسفارة المصرية للاطمئنان على الملعب الذي ستقام فيه المباراة وترتيبات الفندق والملاعب التي سيتدرب عليها الفريق.

المصرى اليوم

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