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أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه سعيد للغاية بتواجده مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية، وأنه سعيد بهذه المهمة الكبيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «حضرة المواطن» :"كارلوس كيروش مدرب جيد وممتاز للغاية، ويركز دائما منذ اليوم الأول على الروح والجماعية".

وزاد :«ليس الأهم من يلعب في الوقت الحالي، ولكن الأهم هو الأجهز من يشارك وينفذ الفكر الخاص بالمدرب من أجل إسعاد الشعب المصري، كيروش يعتمد على اللاعب الذي يساعد منتخب مصر».

وأكمل : «كارلوس كيروش يسعى من أجل مساعدة منتخب مصر والصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، فهو حلم للجميع».

واختتم«اجمل هدية لمنتخب مصر هو تواجد محمد صلاح خلال المعسكر الحالي، فنحن نحب تواجده دائما وسعداء للغاية به وبجميع اللاعبين».