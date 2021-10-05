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وائل جمعة : محمد صلاح هدية من ربنا

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وائل جمعة : محمد صلاح هدية من ربنا وائل جمعة : محمد صلاح هدية من ربنا

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أكد وائل جمعة، مدير منتخب ، أن وجود محمد صلاح يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وقال وائل جمعة: محمد صلاح شارك في تمرين اليوم وأجمل هدية لينا هو وجوده معانا

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن» جميع لاعبي بينهم روح جميلة، ولا توجد أي أزمات وهذا الأمر قبل تواجدنا وليس الأن فقط«.

وزاد«كارلوس كيروش شاهد بنفسه الروح الجميلة بين اللاعبين، وقال أن الجميع يتعامولا كروح الأسرة والمجموعة، وله تأثير إيجابي على العمل داخل أرض الملعب».

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