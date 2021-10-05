«لابورتا» يُخطر إدارة برشلونة باستمرار «كومان» عبر «واتساب»

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كشف خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة، لمجلس إدارته أسباب قراره النهائى تجاه مستقبل المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، رونالد كومان، بعد خسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما السبت الماضى، فى الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الإسبانى، ومن قبلها من الهزيمة أمام بنفيكا فى بطولة دورى أبطال أوروبا بنتيجة 3-0 الأسبوع الماضى.

كانت هناك أنباء عن رغبة الإدارة بقيادة لابورتا فى إقالة كومان والتعاقد مع مدرب آخر، كان على رأسهم أندريا بيرلو، تشافى هيرنانديز، إريك تين هاج، وروبرتو مارتينيز.

ولكن خرج لابورتا قبل مباراة أتلتيكو مدريد وأكد على استمرار كومان فى منصبه مهما كانت النتيجة أمام الروخى بلانكوس، السبت الماضى، فى ملعب «واندا مترو بوليتانو».

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن لابورتا أبلغ جميع أعضاء مجلس إدارته عبر «واتساب» فى الساعات القليلة الماضية باستمرار كومان مديرًا فنيًا للفريق الأول.

وكتب لابورتا لأعضاء مجلسه كما نشرت الصحيفة: «كومان يحب برشلونة، وهو يعرف أسلوب النادى جيدًا»، يأتى ذلك بعد اجتماع يوم السبت مع المدرب، ومستوى الفريق فى الفترة الماضية من حيث النتائج والأداء.

وأشارت إلى أن لابورتا لم يتواصل مع كومان منذ الهزيمة أمام بنفيكا على الرغم من وجودهم على طائرة واحدة عائدة إلى برشلونة لا يفصل بينهما إلا ممر واحد، ولذلك تفاجأ بالمكالمة الهاتفية التى يدعوه فيها الرئيس إلى اجتماع قبل السفر إلى «مدريد» ومواجهة أتلتيكو مدريد.

وأوضحت أن لابورتا استقر وقتها على الإبقاء على كومان، وهو ما أعلنه عبر وسائل الإعلام قبل مباراة أتلتيكو مدريد، ولكن كان لابد أن يشرح لمجلس الإدارة سبب تحوله الكامل تجاه الهولندى، وقال: «تولى مسؤولية الفريق فى وقت صعب للغاية على المستوى الرياضى والاقتصادى، ولاشك فى حبه لنادى برشلونة».

فى سياق آخر، يسعى نادى برشلونة للتعاقد مع دانى أولمو، لاعب خط وسط نادى لايبزيج الألمانى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة يخطط للتحرك لضم دانى أولمو، لاعب لايبزيج الألمانى، فى سوق الانتقالات الشتوية فى يناير القادم، لحل العجز الذى يعانى منه الفريق فى مركز خط الوسط.

وأوضحت أن دانى أولمو هو أحد خريجى أكاديمية «لا ماسيا»، ويسعى برشلونة للاستفادة من خدماته بعد انفجار موهبته بشكل واضح فى الآونة الأخيرة.

وجمد نادى برشلونة مفاوضات تجديد عقد سيرجى روبيرتو، بعد أن كانت هناك تأكيدات باقتراب الطرفين من التوصل لاتفاق نهائى.

وكان روبيرتو من اللاعبين الذين بادروا بتخفيض رواتبهم فى بداية الموسم الحالى ليساعد النادى على تسجيل الصفقات الجديدة، وهو الأمر الذى دفع إدارة النادى لفتح مفاوضات تجديد عقده لموسمين إضافيين.

واعترف جوسيب ماريا أوربيت، وكيل أعمال روبيرتو، بأن المفاوضات مع برشلونة توقفت فى الوقت الراهن، دون توضيح السبب وراء ذلك، لكنه لم يغلق الباب نهائيًا، مشيرًا إلى إمكانية إعادة فتح المفاوضات فى أى وقت.

وينتهى عقد روبيرتو مع برشلونة عقب نهاية الموسم الحالى، وفى حال لم يجدد عقده خلال الأشهر الثلاثة القادمة فسيكون له الحق بالتفاوض مع أى نادٍ يريده ابتداءً من شهر يناير، لينتقل إلى صفوفه بصفقة حرة فى الميركاتو الصيف المقبل.