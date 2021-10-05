ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع «روديجر» فى يناير

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يخطط نادى ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع الألمانى أنطونيو روديجر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى تشيلسى الإنجليزى، خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وينتهى عقد روديجر مع البلوز فى الصيف المقبل، ولم يوافق حتى الآن على عروض التجديد، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

وأكدت إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية أن إدارة ريال مدريد وافقت بالفعل على التوقيع مع روديجر مجانًا فى الصيف المقبل، مشيرة إلى أن النادى الإسبانى يفكر حاليًا فى تسريع مفاوضات ضم روديجر، ليأتى فى الميركاتو الشتوى المقبل، إذا استمر الأداء السيئ لدفاع الميرنجى حتى شهر يناير المقبل.

وأوضحت أن ريال مدريد يواجه منافسة على صفقة روديجر من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ومن ناحية أخرى، وجه البلجيكى تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، رسالة إلى جمهور الميرنجى عقب الخسارة (1-2) أمام إسبانيول، فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد الماضى، فى الجولة الثامنة من الدورى الإسبانى.

ونشر كورتوا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، صورة له من المباراة، وكتب عليها: «من المحزن أن ننهى أسبوعًا سيئًا بنتيجة سلبية أخرى.. محبط، لكن يمكنكم أن تثقوا فى أن الفريق سينهض من جديد!». يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدورى الإسبانى، برصيد 17 نقطة، بالتساوى مع أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

وكان الفريق الملكى خسر أيضًا، الأسبوع الماضى، أمام ضيفه شيريف المولدوفى بنتيجة (1-2)، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وفى السياق ذاته، أكد الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى، أن فريقه استحق الخسارة أمام إسبانيول، مؤكدًا: «لم نخسر بالصدفة بل استحققنا الخسارة، وردة الفعل جاءت متأخرة، نحن قلقون لأنه ليس من العادة أن نخسر مباراتين متتاليتين، يجب أن نتحسن».

وأضاف: «لعبنا بشكلٍ سيئ، ليس هناك الكثير لأقوله، ولكن بعد أن استقبلنا الهدف الأول لم نحافظ على هدوئنا، كنا مرتبكين فى الملعب، أسوأ مباراة فى الموسم»، مضيفًا: «لقد حاولنا تغيير الوضع، لكننا لم نكن عدوانيين بالشكل الكافى، فقد خسرنا العديد من الصراعات الثنائية، وافتقرنا لجوانب تكتيكية عديدة».

وتابع: «النهج كان واضحًا وأنا لست هنا لتوضيح ذلك، ولكن الفريق كان فوضويًا نعم، علينا إصلاح الأمر»، مضيفا: «الآن لدينا فترة راحة وعلينا أن نفكر فى حل لتغيير هذه الوضعية».

ومن جانبه، كشف تقرير صحفى إسبانى عن موقف النادى الملكى من إصابة لاعبه الفرنسى الشاب إدواردو كامافينجا، الذى تعرض لها خلال مواجهة إسبانيول.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، سيتم فحص كامافينجا فى فرنسا، خلال فترة التوقف الدولى، وبعدها سيتم تحديد ما إذا كان سيبقى أو يعود إلى مدريد.

وأضافت الصحيفة أنه من الصعب أن يرتدى اللاعب حذاء كرة القدم بسبب ما يعانيه من آلام والتهابات، مشيرة إلى أن كامافينجا تعرض للإصابة فى نفس المنطقة خلال مباراة شيريف تيراسبول بدورى الأبطال، وتكررت مرتين أمام إسبانيول.