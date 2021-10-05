بث مباشر مباراة المغرب وغينيا بيساو .. مشاهدة اللقاء كاملة بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

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منتخب المغرب يخوض لقاءا هاما ومثيرا أمام نظيره منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022. وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر - القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات - أبوظبي - دبي.

أُعلنت نتائج فحوصات فيروس كورونا، التي خضع لها المنتخب المغربي، في معسكره بمركز محمد السادس بمدينة سلا، استعدادا لمواجهة غينيا بيساو، بعد غد الأربعاء، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم. وجاءت نتائج جميع اللاعبين الذين انضموا للمعسكر سلبية، قبل أن يخوضوا تدريباتهم، بعد التأكد من حالتهم الصحية.

وتوافد على مركز محمد السادس، أغلب اللاعبين الذين استدعاهم وحيد خليلوزيتش مدرب الأسود، لإجراء هذا المعسكر. ودام مران اليوم ساعة ونصف، وسوف يجري اللاعبون غدا الثلاثاء، آخر مران قبل مواجهة غينيا بيساو. وفاز منتخب المغرب في الجولة الأولى على السودان 2-0، بينما أجلت مباراة الجولة الثانية أمام غينيا التي ستجرى يوم 12 من الشهر الجاري.