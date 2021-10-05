بن شرقي رفض الجلوس مع ممدوح عباس .. خالد الغندور يكشف التفاصيل

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أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، فشل جلسة اشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروى الاول بنادى الزمالك، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق بسبب عدم حضور النجم المغربي للجلسة التي كان متفقا عليها.

وقال الغندور، في فيديو نشره على يوتيوب، «ممدوح عباس عقد جلسة مع بن شرقي على هامش التكريم الذي اقامة للاعبي نادي الزمالك، وتحدث معه حول تفاصيل عقدة مع الزمالك، واكد له انه سوف يتولى كافة التفاصيل الاتفاق معه على عقده مع الزمالك، وانه من سيدفع له راتبه خلال الموسم الأول له مع الفريق من العقد الجديد«.

وأضاف الغندور، «بن شرقي تهرب من هذه الجلسة كما يماطل مسؤولو الزمالك حاليا، جماهير الزمالك همهم الأول في خلال هذه الفترة هو التجديد للاعب، اتمني أن يجدد بن شرقي عقده مع الزمالك لأنه من أعمدة الفريق، والنادى اضاف له الكثير منذ قدومة إلى مصر، كما انه ساهم في حصول الفريق على عدة بطولات خلال فترة تواجده كواحد من أمهر لاعبي خط الوسط في الدوري المصري«.

وتابع، «عندى بعض المعلومات، التي تؤكد أن نادي الريان القطري فتح باب المفاوضات مع بن شرقي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم، وهو الوقت الذي سيصبح اللاعب حر، يستطيع أن ينتقل إلى أي نادي أخر دون إخطار نادي الزمالك، كما أنة سيرحل بشكل مجاني أيضا دون أن يستفاد منة النادي ماديا».

وأختتم، «الريان القطري لديه الآن 5 لاعبين محترفين، وهو العدد المسموح به في الدوري القطري، وبالتالي فإن إدارة الفريق تفكر في اللاعب للحصول على خدماته خلال الموسم القادم وليس الحالي، كما أن رغبة اللاعب حتي الآن عدم الاستمرار مع فريق الزمالك، والدليل أنه يماطل المجلس الحالي في تحديد موعد لتجديد تعاقده».