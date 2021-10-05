أخبار عاجلة

60 ضيفا بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (القائمة كاملة) -
رامي جمال يصدم زوجته : «بفكر أطلقك..الحمد لله إننا مخلفناش» (صورة) -
"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية -
الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات -
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي -
برلمانى يسأل وزير التعليم :كيف تفتح باب التطوع لسد العجز فى المدارس وتتجاهل أزمة 36 ألف معلم؟ -
استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز بالمنيا -
سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

أردوغان يهنئ ميقاتي بنيل حكومته الثقة ويدعوه لزيارة تركيا

Print
أردوغان يهنئ ميقاتي بنيل حكومته الثقة ويدعوه لزيارة تركيا أردوغان يهنئ ميقاتي بنيل حكومته الثقة ويدعوه لزيارة تركيا

جي بي سي نيوز :- هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رئيس اللبنانية نجيب ميقاتي، بنيل حكومته ثقة البرلمان، ودعاه إلى زيارة تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه ميقاتي من الرئيس أردوغان، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية في بيان.

وخلال الاتصال، تمنى الرئيس التركي أن "يستعيد لبنان عافيته سريعاً وينعم بدوام الازدهار".

كما وجه أردوغان دعوة إلى ميقاتي لزيارة تركيا لبحث كل ما يحتاجه لبنان خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتشكّلت حكومة لبنان برئاسة ميقاتي في سبتمبر/أيلول 2021، عقب 13 شهرًا من التعثّر، إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيّام من انفجار مرفأ بيروت.

ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حدًّا للأزمة الاقتصاديّة الحادّة الّتي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، وأدّت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدّلات الفقر، فضلًا عن شحّ في المحروقات والأدوية وسلع أساسية أخرى.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة

اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة

طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم

طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم

مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن

مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن