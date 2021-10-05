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مشاهدة مباراة السودان وغينيا مباشرة كاملة بدون تقطيع في تصفيات 2022

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مشاهدة مباراة السودان وغينيا مباشرة كاملة بدون تقطيع في تصفيات كأس العالم 2022 مشاهدة مباراة السودان وغينيا مباشرة كاملة بدون تقطيع في تصفيات 2022

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أعلن الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب السودان، قائمته النهائية التي سيخوض بها مباراتي غينيا، في الجولتين 3 و4 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلعب "صقور الجديان" مباراة الجولة الثالثة ضد غينيا في المغرب يوم 6 أكتوبر المقبل في مدينة مراكش، بينما يلتقيان في الجولة التالية في أكادير يوم 9 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة قلب دفاع المريخ صلاح نمر وزميله بالفريق الأحمر الظهير الأيسر أحمد آدم بعدما غابا عدة أشهر عن السوداني. وشهدت القائمة بعض المفاجآت، فلم تشمل ثنائي الهلال عمر المصري ووليد الشعلة، كما غاب عنها ثلاثي المريخ محمد الرشيد والجزولي نوح، وأحمد التش.

ويرجح أن يكون استبعاد التش خوفا عليه من تجدد الإصابة في مثل هذه المباريات الدولية ذات النسق البدني العالي، علما بأنه شارك في 5 مباريات منذ عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب 8 أشهر.

علي عبد الله أبو عشرين، منجد النيل، محمد المصطفى.

أمير كمال، صلاح نمر، أحمد آدم، السموأل ميرغني، فارس عبد الله، أحمد إبراهيم، محمد إرنق، وليد حسن.

نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، والي الدين خضر، صلاح عادل، ضياء محجوب، أطهر الطاهر.

محمد عبد الرحمن، ياسر مزمل، رمضان عجب، سيف الدين مالك "تيري"، معاذ عبد الرحيم، ياسين حامد.

المصرى اليوم

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