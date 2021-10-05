★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن المطرب إيهاب توفيق، عن إحيائه حفل زفاف محمد مجدي أفشة نجم نادي الأهلي والذي من المقرر إقامته الأسبوع المقبل.

ونشر توفيق مقطع فيديو، يجمعه بنجم الأهلي أفشة، الذي ذهب إليه لدعوته لإحياء حفل زفافه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

وعلق على الفيديو قائلاً :«شرفني كابتن محمد مجدي أفشه في خان المعز وبحضور حبيبي سعفان ومجموعة كبيرة من الأصدقاء، ألف مبروك ياكابتن مصر الزواج وعقبال ما نشوف أولادك إن شاء الله».

يشار إلى أن آخر أعمال إيهاب توفيق أغنية «زحمة الأيام» وجمعته بحميد الشاعري وهشام عباس.