على رأسهم ديباي..5 لاعبين خيبوا الآمال في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني

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شهدت الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2021-22 مواجهات مثيرة وحاسمة، حيث كان أبزرها فاز أتلتيكو مدريد على برشلونة 2-0 على ملعب واندا ميتروبوليتانو. ولجعل الأمور أكثر صعوبة وقسوة، سجل مهاجم الفريق الكاتلوني السابق لويس سواريز الهدف الثاني للأتليتي.

كما شارك طامحان آخران في الفوز باللقب، وهما ريال مدريد وإشبيلية، حيث خسر ريال مدريد 2-1 أمام مضيفه إسبانيول يوم الأحد، بينما تعرض إشبيلية للهزيمة 1-0 أمام غرناطة.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» أسوأ 5 لاعبين في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني:

5- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

كانت الهزيمة 2-1 أمام إسبانيول بسبب تواضع دفاع ريال مدريد أكثر من فشل المهاجمين. ومع ذلك، بالنظر إلى الكيفية التي بدأ بها فينيسيوس جونيور مشواره في الدوري الإسباني، لن يكون من الظلم أن نطلق على أدائه مُخيب للآمال.

في مبارياته الستة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل فينيسيوس جونيور خمسة أهداف وقدم تمريرات حاسمة، ليصبح ثاني أفضل مهاجم لريال مدريد. خلال آخر مباراتين من الدوري الأسباني، بدا أكثر ترددًا، وأكثر وعيًا بقدراته في التسديد.

وتراجع فينيسيوس إلى المركز الثالث في قائمة بيتشيتشي، ويأتي خلف نجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال ومهاجم ريال مدريد بنزيما.

4- إريك لاميلا - إشبيلية

بعد خسارة ريال مدريد وبرشلونة، أتيحت الفرصة لإشبيلية للاستفادة من تعثر العملاقان والانقضاض على الصدارة. بعد أن لعب مباراة واحدة أقل من الفريقين، كان من الممكن أن يضاهي إشبيلية مجموع النقاط التي سجلها ريال مدريد وهو 17 نقطة بمباراة مؤجلة. لسوء الحظ، لم يحضر أي من لاعبي إشبيلية أمام غرناطة.

بدأ إيريك لاميلا، الذي سجل ثلاثة أهداف في أول مباراتين بالدوري الإسباني، المباراة في مركز الجناح الأيمن، على أمل تهديد غرناطة. لسوء حظ المشجعين الزائرين، سجل أسوأ مباراة له حتى الآن مع إشبيلية.

3- فرينكي دي يونج - برشلونة

يعتبر فرينكي دي يونج أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإسباني. للأسف، فإن الهولندي لم يظهر بعد ولم يُضيف المُنتظر منه في خط وسط الفريق الكاتلوني.

ضد أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني، احتاج برشلونة إلى نجمه، ولكن مع الأسف الشديد لم يُقدم اللاعب المستوى المُنتظر منه، حيث كان ضعيفًا للغاية أمام قوة وشراسة خط وسط لوس كولتشونيروس.

بدءا من الجانب الأيمن من خط الوسط، لم يحالفه الحظ دي يونج في اختراق خط الدفاع العنيد لأتلتيكو. انتقل إلى اليسار على أمل تغيير الحظ، لكنه عاد مرة أخرى خالي الوفاض.

استطاع نجم أياكس أياكس السابق تقديم مراوغة واحدة فقط، ولم يسدد على المرمى، وأخطأ في السيطرة على الكرة مرتين وفشل في صنع أي فرصة لزملائه.

يمكن القول إن المباراة ضد أتلتيكو كانت أسوأ أداء له في الدوري الإسباني هذا الموسم، مما يعكس المستوى السيئ الذي يعيشه حاليًا.

2- ناتشو فرنانديز - ريال مدريد

لطالما كان مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز اللاعب الذي تثق فيه جماهير ريال مدريد. مع سيرجيو راموس ورافائيل فاران، أصبح أحد الأسماء الأولى في قائمة الفريق هذا الموسم. لكن النتائج لم تكن مرضية.

كان الإسباني ضعيفًا في كل مباراة من الدوري الإسباني تقريبًا هذا الموسم، وساهم في معظم الأهداف التي استقبلها ريال مدريد.

ولم يختلف الحال كثيرًا أمام إسبانيول، حيث عانى الفريق الملكي من ضعف ناتشو الذي كان سببًا في خسارة الفريق ثلاثة نقاط هامة سوف تجعل الفريق يُعاني كثيرًا في المباريات القادمة من أجل الحفاظ على لقب الليجا.

1- ممفيس ديباي - برشلونة

بعد رحيل ليونيل ميسي، احتاج برشلونة الإسباني إلى إحضار هداف يمكن الاعتماد بدون أن يطلب راتباً ضخمًا. تم التعاقد ممفيس ديباي، الذي كان متاحًا في صفقة انتقال مجانية، وكان أحد لاعبي الفريق الأول لبرشلونة.

وأنقذ ثلاث نقاط لبرشلونة في أول ثلاث مباريات بالدوري الإسباني، وأظهر ما كان قادرًا عليه في يومه. أمام أتلتيكو مدريد، كان للأسف أحد أسوأ أيامه بقميص برشلونة. بفضل قيادة أتليتيكو القوية في خط الوسط، لم يكن لديه أي دعم من زملائه.