الإسماعيلي يحسم صفقة جديدة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في الوصول لاتفاق مع إدارة نادي مصر المقاصة بشأن التعاقد مع محمد دسوقي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي الإسماعيلي نجحوا في التوصل لاتفاق مع نادي مصر المقاصة بشأن الحصول على خدمات محمد دسوقي، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك مقابل انتقال محمد مجدي، حارس الدراويش، للفريق الفيومي.

ويرغب الاسماعيلي في التعاقد مع محمد دسوقي، بناءً على طلب طلعت يوسف، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد رحيل حسين السيد.

يُذكر أن الإسماعيلي يدعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن مصر المقاصة، وأحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة والليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر نادي سموحة وأحمد عيد ظهير أيمن نادي الزمالك وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش .