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كشف حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة برشلونة الإسباني في السابعة مساء غد الأربعاء في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” والتي تقام في المملكة العربية السعودية والتي تستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجاري.

وقال عبد الباري إن الجهاز الفني بقيادة أوليفر روي سيعقد محاضرة فنية مع اللاعبين وبعدها سيتناول الفريق وجبة الغذاء ثم يتوجه لحضور حفل افتتاح البطولة.

وأوضح عبد الباري أن الفريق سيخوض مرانه في الثامنة مساء على صالة الجامعة بعد انتهاء فعاليات حفل الافتتاح.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.