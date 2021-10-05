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فيفا يوافق على منح البطاقة الدولية لمحمد أوناجم

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فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لمحمد أوناجم فيفا يوافق على منح البطاقة الدولية لمحمد أوناجم

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أكد أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بنادي على حصول النادي على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالحصول على البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم جناح الفريق خلال الفترة الحالية.

وشدد مدير شئون اللاعبين في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن الزمالك حصل اليوم على موافقة “فيفا” بالحصول على البطاقة الدولية لأوناجم للزمالك من الاتحاد المغربي لكرة القدم كي ينتهي النادي من إجراءات قيد اللاعب بالقائمة المحلية.

وكان الزمالك سبق وحصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على قيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة من نادي الوداد المغربي.

المصرى اليوم

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