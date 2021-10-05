11 وفاة و1222 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 11 وفاة و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10753 وفاة و827504 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.94المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الإثنين.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12828 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 54 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 69 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 423 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 11 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 22 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 8 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 870 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 803923 حالة.

كما أشار إلى إجراء 31040 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10179551 فحصاً.