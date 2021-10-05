المستشار القانوني السابق للزمالك: مجلس مرتضي صاحب الحق في الدعوة للانتخابات

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فجر المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك مفاجاة من العيار الثقيل بتاكيده علي ان قانون الرياضة واللوائح سواء اللائحة الخاصة أو الاسترشادية تعطي مجلس الادارة المنتخب برئاسة مرتضي منصور الحق الاصيل في الدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات

وحصلت «المصري اليوم» علي المستندات الخاصة باللائحة والقانون التى حددت اختصاصات محدي الادارة في الدعوة للانتخابات ».

وقال العسال لـ«المصري اليوم»:« قرار وزارة الرياضة ببطلان اعلان لجنة الزمالك هو انتصار للقانون وانقاذ الانتخابات من الابطال».

واكد ان القانون واللائحة نصوا علي قيام محلي الادارة بالدعوة لعقد الجمعيات العمومية ولا توجد اي علاقة بين بيان الوزارة وبين ما ادعته اللجنة بتنقية العضويات.