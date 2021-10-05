أخبار عاجلة

"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا -
جدة.. 6532 جولة رقابية تغلق 33 منشأة مخالفة للاحترازات -
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة -
أمطار متوسطة بشمال سيناء -
محافظ المنيا يُكلّف مدير الزراعة بالمحافظة بسرعة صرف «كارت الفلاح الذكي» -
وكيل «تعليم كفرالشيخ» يشارك طالبات مدرسة «طابور الصباح» -
«تصدعت وسقطت أحجار من سقفها».. إغلاق مدرسة بشمال سيناء -
وزير الاتصالات يستقبل نظيره اليمني (تفاصيل) -
على الطريقة الأوروبية.. جائزة للاعب الشهر في الدوري المصري -
أنس جابر تبلغ ثمن نهائي إنديان ويلز للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

المستشار القانوني السابق للزمالك: مجلس مرتضي صاحب الحق في الدعوة للانتخابات

Print
المستشار القانوني السابق للزمالك: مجلس مرتضي صاحب الحق في الدعوة للانتخابات المستشار القانوني السابق للزمالك: مجلس مرتضي صاحب الحق في الدعوة للانتخابات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فجر المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي مفاجاة من العيار الثقيل بتاكيده علي ان قانون الرياضة واللوائح سواء اللائحة الخاصة أو الاسترشادية تعطي مجلس الادارة برئاسة مرتضي منصور الحق الاصيل في الدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات

وحصلت «المصري اليوم» علي المستندات الخاصة باللائحة والقانون التى حددت اختصاصات محدي الادارة في الدعوة للانتخابات ».

وقال العسال لـ«المصري اليوم»:« قرار وزارة الرياضة ببطلان اعلان لجنة الزمالك هو انتصار للقانون وانقاذ الانتخابات من الابطال».

واكد ان القانون واللائحة نصوا علي قيام محلي الادارة بالدعوة لعقد الجمعيات العمومية ولا توجد اي علاقة بين بيان الوزارة وبين ما ادعته اللجنة بتنقية العضويات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فرحة كبيرة من الجمهور المصري بالهدف الثاني لمنتخبنا في شباك المنتخب الليبي عن طريق مصطفي محمد

فرحة كبيرة من الجمهور المصري بالهدف الثاني لمنتخبنا في شباك المنتخب الليبي عن طريق مصطفي محمد

وصول بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر

وصول بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر

طاهر أبو زيد: أول مرة أشعر بالتجانس في المنتخب.. وكان هناك تربص بـ«البدري»

طاهر أبو زيد: أول مرة أشعر بالتجانس في المنتخب.. وكان هناك تربص بـ«البدري»

إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز المنتخب بسبب كيروش

إعلامي: الحضري يطلب الرحيل من جهاز المنتخب بسبب كيروش