تعرف على مواعيد عمل البورصة عقب الاحتفال بعيد القوات المسلحة

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن الخميس المقبل، إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة، ولهذا ستكون أعمال البورصة في إجازة، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية، الأحد 10 أكتوبر.

من جانب آخر، وقَّع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود المتنيي، رئيس جامعة عين شمس، يقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلاب الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية، وهو ما سيتبعه الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية، بشكل نظري وكذلك عملي أيضاً.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس الجامعة، اليوم، في افتتاح جلسة البورصة، في إطار المشاركة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، World Investor Week 2021.

وخلال كلمته أوضح الأستاذ الدكتور محمود المتينى أن البروتوكول يأتي امتدادًا للتعاون المستمر بين الجامعة والبورصة، مقدما الشكر للبورصة على دعمها لمشروعات الجامعة سواء في المجالات التعليمية أو البحثية وفى مراكز التميز، لافتا إلى أن هذا البروتوكول يعد الثاني الذي يتم توقيعه بين الجامعة والبورصة المصرية ويهدف إلى نشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية بين الطلاب وشباب الخريجين والباحثين.

وأضاف المتينى أن المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم خاصة في ظل جائحة كورونا جعل من الواجب تلاحم قوى المجتمع المدني والمؤسسات الكبرى مثل البورصة مع مؤسسات التعليم لمواكبة التغيرات المستمرة، لافتا إلى أن الجامعة بصدد افتتاح أكبر مركز للابتكار وريادة الأعمال ( I Hub ) في المنطقة العربية خلال الأيام المقبلة بدعم من البنك المركزي المصري، مرحبا بالتعاون بين البورصة ومركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة.