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وزارة الرياضة: ختام فعاليات المهرجان الرياضي بمشاركة ٧٠٠ شابا

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وزارة الرياضة: ختام فعاليات المهرجان الرياضي بمشاركة ٧٠٠ شابا وزارة الرياضة: ختام فعاليات المهرجان الرياضي بمشاركة ٧٠٠ شابا

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اختتمت وزارة الشباب والرياضة وجامعة كفر الشيخ ، فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية ، الذي يحمل شعار " شباب جامعات الجمهورية الجديدة " ، تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ - الاستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعه .

شارك خلال منافسات المهرجان 700 طالب وطالبة من 28 جامعة مصرية في الألعاب الرياضية " خماسي كرة القدم - تنس الطاولة - كرة السرعة - دارتس - بالاضافة الي العاب ترويحية مفتوحة " .

وكانت النتائج كالتالي :

اولاً : كرة السرعة ( طلاب ) -المركز الاول محمد اشرف انس جامعة كفر الشيخ -المركز الثاني احمد محمد عبدالله جامعة الزقازيق -المركز الثالث عبدالله طارق محمد جامعة حلوان

كرة السرعة ( طالبات ) -المركز الاول رنا اسماعيل ابراهيم جامعة عين شمس -المركز الثاني جويرة سعيد مصطفي جامعة حلوان -المركز الثالث روان محمد الحسيني جامعة كفر الشيخ

ثانياً : تنس الطاولة ( طلاب ) -المركز الاول اكرم سيد أبو نور جامعة كفر الشيخ -المركز الثاني خالد شريف فتحي جامعة طنطا -المركز الثالث عاصم هلال جامعة حلوان

تنس الطاولة ( طالبات ) -المركز الاول رحمة عميرة جامعة طنطا -المركز الثاني مارينا وجدي درياس جامعة الأقصر -المركز الثالث نورهان محمود كمال جامعة الزقازيق

ثالثاً : خماسي كرة القدم -المركز الاول جامعة بنها -المركز الثاني جامعة بورسعيد -المركز الثالث جامعة بني سويف

رابعاً : لعبة الدارتس (طلاب) -المركز الاول علاء محمد عيدا جامعة الاسكندرية -المركز الثاني احمد محمد عمر جامعة الاقصر -المركز الثالث عبدالرحمن محمد موسي جامعة جنوب الوادي

لعبة الدارتس (طالبات) -المركز الاول ندي محمود عبد العزيز جامعة قناة السويس -المركز الثاني اسراء عطا شرموخ جامعة اسيوط -المركز الثالث ولاء فريد سيد جامعة الوادي الجديد

خامساً : الالعاب الترويحية -المركز الاول جامعة العريش -المركز الثاني جامعة بني سويف -المركز الثالث جامعة الاسكندرية

سادساً : مشروع اتحاد الطلاب -المركز الاول جامعة سوهاج -المركز الثاني جامعة العريش -المركز الثالث جامعة السويس

شهد حفل الختام الاستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة الزقازيق ، الاستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب؛ والأستاذ احمد عبدربه مدير عام الاداره العامه للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة والساده عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

المصرى اليوم

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