نجم مانشستر سيتي حريص على الانتقال إلى برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية صادرة الثلاثاء، عن توصل برشلونة لاتفاق مع جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينج وذلك من أجل ضمه إلى صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

برشلونة في حالة يرثى لها في الوقت الحالي، حيث يحتل النادي المركز التاسع في جدول الدوري الإسباني بثلاثة انتصارات فقط من سبعة مباريات.

ويحتل برشلونة أيضًا المركز الأخير في مجموعته في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعرض لخسارة ثنائية بنتيجة 3-0 أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا.

وأفادت صحيفة "سبورت" المُقربة من النادي الكتالوني، أن رحيم سترلينج منفتح على الانتقال إلى ملعب كامب نو، حيث يُريد اللاعب خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، لكنه لم يوضح موقف مانشستر سيتي من هذا الانتقال.

في حين أن الدفاع كان القضية الأساسية لانتقاد المدرب الهولندي رونالد كومان، فقد فشل الهجوم أيضًا في تسجيل الأهداف في الآونة الأخيرة، حيث سجل برشلونة 11 هدفًا فقط في 9 مباريات عبر جميع المسابقات.

ولا يزال الثنائي عثمان ديمبيلي وسيرجيو أجويرو يعانون من إصابات، بينما عاد النجم الشاب أنسو فاتي مؤخرًا من غياب طويل بسبب الإصابة، بينما التعاقدات الصيفية ممفيس ديباي ولوك دي يونج لم تتكيف بشكل كامل مع الحياة في كاتلونيا أيضًا.

نتيجة لذلك، يعتقد برشلونة أن توقيع رحيم سترلينج يمكن أن يعزز قدراتهم الهجومية، ويُقال إن سترلينج، الذي ظهر بشكل غير منتظم مع مانشستر سيتي هذا الموسم، يريد ترك ملعب الاتحاد، ويُريد الذهاب إلى برشلونة.

وكانا سترلينج، إلى جانب مهاجم لايبزيج داني أولمو، على قائمة اللاعبين المطلوبين في برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية. كما كان الإنجليزي "منفتحًا على الانتقال إلى كامب نو".

ومع ذلك، فإن الوضع المالي لبرشلونة، إلى جانب عدم قدرة مانشستر سيتي على التعاقد مع مهاجم، يعني أن انتقال سترلينج قد فشل.

وأشارت التقارير إلى، أن رحيم يُريد الرحيل عن السيتي ويعتقد أن برشلونة يمكن أن يمنحه دورًا رئيسيًا نظرًا لافتقارهم للخيارات في الهجوم. يظل خيار التعاقد معه مطروحًا على الطاولة قبل يناير، على الرغم من أن كل شيء سيعتمد على الوضع الرياضي للفريق.