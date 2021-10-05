استاد جهاز الرياضة يستضيف مباراة طلائع الجيش وبيراميدز الودية

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يخوض فريق نادي بيراميدز ثالث مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد غدا، الأربعاء، أمام نظيره نادي طلائع الجيش، حيث تقرر أن يستضيف استاد جهاز الرياضة العسكري مباراة الفريقين في الخامسة مساء الأربعاء.

ويستعد بيراميدز لبدء مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عندما يحل ضيفا على نظيره نادي عزام التنزاني يوم ١٦ أكتوبر الجاري بالعاصمة التنزانية دار السلام، في ذهاب دور الـ٣٢ من البطولة القارية.

وسبق لبيراميدز وخاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية أمام سبورتنج والزمالك، على أن يختتم مبارياته الودية يوم السبت المقبل أمام أهلي بني غازي الليبي قبل السفر يوم ١٣ أكتوبر الجاري بتنزانيا لبدء المشوار القاري.