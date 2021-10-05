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كشف حمادة عبدالباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة برشلونة الإسباني في السابعة مساء غد الأربعاء في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» والتي تقام في المملكة العربية السعودية والتي تستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجاري.

وقال عبدالباري إن الجهاز الفني بقيادة أوليفر روي سيعقد محاضرة فنية مع اللاعبين وبعدها سيتناول الفريق وجبة الغداء ثم يتوجه لحضور حفل افتتاح البطولة.

وأوضح عبدالباري أن الفريق سيخوض مرانه في الثامنة مساء على صالة الجامعة بعد انتهاء فعاليات حفل الافتتاح.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا، وحمادة الروبي مدربا، وحمادة عبدالباري مديرا إداريا، وماريو مدربا للأحمال، وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي، وماركو إخصائي العلاج الطبيعي، ومصطفى السني مدلكا.