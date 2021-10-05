أخبار عاجلة

لبنان.. حريق كبير قرب منشآت نفطية في الزهراني -
اجتماع استثنائي لقادة مجموعة العشرين بشأن أفغانستان -
مكة المكرّمة.. مصادرة 35 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر -
الأمطار تواعد تبوك.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة -
نقيب الزراعيين: الوادي الجديدة محافظة جاذبة للاستثمار في صناعة التمور والحرير -
رئيس «بحوث الصحراء»: ضوابط جديدة للتسجيل.. وآليات لتنفيذ الأهداف التطبيقية لعمل المركز -
«الري»: استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات -
رغم تصدره عالميا .. بطل «Squid Game» : هوليوود لم تطرق بابي بعد -
تعرف على موعد الإعلان عن تمديد عقد معلول مع الأهلي -
رسميًّا واستجابةً للأهالي.. تفعيل "مواقف منافذ مكة الـ5" للشاحنات والصهاريج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سلة تواصل الاستعداد لبطولة «سوبر جلوب»

Print
سلة الزمالك تواصل الاستعداد لبطولة «سوبر جلوب» سلة تواصل الاستعداد لبطولة «سوبر جلوب»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف حمادة عبدالباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة برشلونة الإسباني في السابعة مساء غد الأربعاء في الدور ربع النهائي من بطولة للأندية «سوبر جلوب» والتي تقام في المملكة العربية والتي تستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجاري.

وقال عبدالباري إن الجهاز الفني بقيادة أوليفر روي سيعقد محاضرة فنية مع اللاعبين وبعدها سيتناول الفريق وجبة الغداء ثم يتوجه لحضور حفل افتتاح البطولة.

وأوضح عبدالباري أن الفريق سيخوض مرانه في الثامنة مساء على صالة الجامعة بعد انتهاء فعاليات حفل الافتتاح.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا، وحمادة الروبي مدربا، وحمادة عبدالباري مديرا إداريا، وماريو مدربا للأحمال، وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي، وماركو إخصائي العلاج الطبيعي، ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

وصول بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر

وصول بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر

طوارئ طبية ووقائية لبعثة الزمالك داخل فندق الإقامة في كينيا خوفا من كورونا

طوارئ طبية ووقائية لبعثة الزمالك داخل فندق الإقامة في كينيا خوفا من كورونا

ترتيب مجموعة مصر والكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا وتونس في تصفيات كأس العالم

ترتيب مجموعة مصر والكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا وتونس في تصفيات كأس العالم