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هشام حنفى: كيروش كان بامكانة الاستفادة من شريف وافشة أمام ليبيا

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هشام حنفى: كيروش كان بامكانة الاستفادة من شريف وافشة أمام ليبيا هشام حنفى: كيروش كان بامكانة الاستفادة من شريف وافشة أمام ليبيا

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أكد هشام حنفي، لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب ، أن البرتغالي كارلوس كيروش كان يستطيع أن يستفيد من خدمات محمد شريف ومحمد مجدي أفشة خلال مباراتي ليبيا.

وتصطدم مصر بليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022. وقال حنفي، في تصريح تليفزيونية : علينا الاعتراف بعدم وجود مدرب يريد أن يخسر، ولكن كان من الممكن أن يستفيد كيروش من خدمات ثنائي الأهلي، خاصة أن سوف يلعب مباراتين أمام ليبيا وليس مباراة واحدة".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:« أتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على أكرم توفيق في لقاء الذهاب، ولكن أنصح بمشاركة أحمد فتحي في المباراة الثانية التي ستقام في ليبيا، في ظل امتلاكه عنصر الخبرة».

وتابع: « يجب مشاركة طارق حامد وعمرو السولية في منطقة الوسط، كما أن تألق المحترفين في الفترة الأخيرة يعتبر سلاحا قويا في يد كيروش. وختم: الخط الأمامي لمنتخب مصر، يجب أن يكون على النحو التالي: عبد الله السعيد رمضان صبحي ومحمد صلاح ومصطفى محمد».

المصرى اليوم

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