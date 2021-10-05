أسطورة مانشستر يونايتد السابق يفتح النار إلى سولشاير

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يعتقد ريو فرديناند أسطورة دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أن فريق بحاجة إلى التوقف عن نزيف النقاط أمام الفرق الأضعف من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

كان اليونايتد قد تعثر من جديد في البريميرليج، بعد تعادله أمام ضيفه إيفرتون (1-1)، السبت الماضي، ضمن الجولة السابعة.

وقال فرديناند في تصريحات إلى صحيفة «الديلي ميل» البريطانية: «أشعر فقط أن هذه المباريات هي ما ذكرناه الموسم الماضي تؤذينا بشكل كبير، وتمنعنا من المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا الأمر يتكرر هذا الموسم بالفعل».

أضاف: «لقد أفلتنا من ذلك أمام فياريال في منتصف الأسبوع، وكان ذلك بمثابة أجراس إنذار هناك. لقد أسقطنا قبل ذلك، تغلبنا على أستون فيلا ثم خسرنا النقاط أمام إيفرتون».

وفقًا لريو فرديناند، يجب أن يكون مانشستر يونايتد قادرًا بسهولة على التغلب على فرق أمثال أستون فيلا وإيفرتون في أولد ترافورد. كما يعتقد أن الشكل غير المتسق للشياطين الحمر سيكلفهم مرة أخرى هذا الموسم.

وواصل فرديناند حديثه قائلاً: «أستون فيلا وإيفرتون، لا يجب أبدًا على اليونايتد خسارة نقاط في تلك المباريات، هذا ليس بديهيا ولكن إذا كنت ترغب في الفوز بالدوري، يجب عليك الفوز في مثل هذه لمباريات».

تابع: «نحن نبدو جيدًا. ولكن الآن تنظر إلى الأمر وتعتقد أننا ما زلنا نحقق نفس النوع من النتائج التي أفسدتنا الموسم الماضي، لاعبون مختلفون، ولكن نفس النتائج».

وكان مانشستر يونايتد أحد المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ومع ذلك، فإن مستواهم الأخير قد حول النقاد والجماهير ضد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير وسياسة اختياراته للتشكيل.

مانشستر يونايتد لديه سلسلة من المباريات الصعبة بعد فترة التوقف الدولية، حيث سيواجه الشياطين الحمر جميع منافسيهم على اللقب في فترة شهرين فقط، حيث سيسافر اليونايتد لمواجهة فريق ليستر سيتي المتعثر قبل مواجهة ليفربول في أولد ترافورد. بعد المباراة ضد الريدز، سيلعب الشياطين الحمر ضد توتنهام هوتسبر في نهاية أكتوبر.