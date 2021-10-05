سكاي سبورت: محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

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نشرت شبكة «سكاي سبورتس» إحصائية عن أفضل لاعبي النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، حيث يمنحهم نقاطا بالاعتماد على أدائهم في الملعب، كالتسجيل وصناعة الأهداف والمساهمة الدفاعية وحراسة المرمى، ويأتي صلاح في المركز الأول بعد مرور سبع جولات من الدوري الانجليزي الممتاز،وذلك لتصدره هدافي الدوري ب 6 أهداف وصناعته 3 أهداف لزملائه في الفريق.

التقرير المنشور عن المراكز الـ10 الأولى غاب عنه بعض النجوم المميزين، وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم مانشستر يونايتد، والبلجيكي لوكاكو نجم تشيلسي، وغيرهم من النجوم.

الملك المصري تصدر الترتيب من الاسبوع الخامس حتى الأن ،وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، صلاح الذي شغل الأوساط الكروية في العالم بأسره، بعد اداءه المميز وهدفه المبهر أمام السيتي في المباراة الأخيره، وصفه موقع السكاي أنه ليس فقط الأفضل في انجلترا فقط، بل في العالم، مانحا الفرعون المصري 9396 نقطة.

جاء ثانيا لاعب نادي إيفرتون أندروس تاونسند، الذي منح ايفرتون قوه كبيرة في الخط الأمامي ،حيث أحرز حتى الأن 3 أهداف في الدوري الانجليزي منهم هدف التعادل لفريقه في مرمى مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة، حصل اللاعب الأنجليزي على 7336 نقطة.

حل ثالثا لاعب ليدز يونايتد البرازيلي رافينها، وذلك لأسهامته مع الليدز هذا الموسم ،بأحراز 3 أهداف لفريقه، واداءه القوي في خط هجوم الفريق، رافينها حصل وبحسب موقع السكاي سبورت على 6318. وجاء رابعا، زميله في الفريق حارس المرمى ايلان ميليه برصيد 6431 نقطة.

المركز الخامس كان لحارس أرسنال ارون رامسدالي ب 6212 نقطة، نظرا لتألقه اللافت في مباريات الجانرز الأخيرة.