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أعلنت مي عسل، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مشاركة مصر في فى المعرض الأفريقي للتجارة البينية في جنوب افريقيا منتصف نوفمبر المقبل.

وقالت «عسل» خلال كلمتها أمام المؤتمر التحضيرية بالقاهرة، الثلاثاء، نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن مشاركة مصر في المعرض من المنتظر أن تحظى بتمثيل كبير ومشرف على سبيل الصناعات ومنها صناعات السيارات ووجود المؤسسات ومنها البنك الاهلى المصرى، وسط مشاركة ٥٥ دولة افريقية، وعرض فرص التعاون التجاري والاستثمارى ونتطلع إلى مزيد من التعاون أعربت رئيس الهيئة عن تفاؤلها بمشاركة العدد من شركات القطاع الخاص بالمعرض.