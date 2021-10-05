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تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل

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مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل

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أعلنت مي عسل، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مشاركة في فى المعرض الأفريقي للتجارة البينية في جنوب افريقيا منتصف نوفمبر المقبل.

وقالت «عسل» خلال كلمتها أمام المؤتمر التحضيرية بالقاهرة، الثلاثاء، نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن مشاركة مصر في المعرض من المنتظر أن تحظى بتمثيل كبير ومشرف على سبيل الصناعات ومنها صناعات السيارات ووجود المؤسسات ومنها البنك الاهلى المصرى، وسط مشاركة ٥٥ دولة افريقية، وعرض فرص التعاون التجاري والاستثمارى ونتطلع إلى مزيد من التعاون أعربت رئيس الهيئة عن تفاؤلها بمشاركة العدد من شركات القطاع الخاص بالمعرض.

المصرى اليوم

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