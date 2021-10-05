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انتقد رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بسبب استدعاء مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، لمعسكر المتنخب لمباراتي ليبيا.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا يومي 8، 11 أكتوبر الجاري، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال رمضان السيد، في تصريحات تلفزيونية :"استدعاء مصطفى محمد، لمنتخب مصر، (جريمة) في حق الكرة المصرية والمدربين المصريين، كيف لا يتم عقاب اللاعب بعد السلوك الغير أخلاقي الذي فعله تجاه الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، بعد إحرازه هدف التعادل في مرمى الجابون".

وأضاف :"منتخب مصر، لن يقف على مصطفى محمد، الجهاز الفني استبعد محمد شريف، أفضل مهاجم في مصر في الوقت الحالي، كان من الأجدى استبعاد مهاجم جالاتا سراي".

وتابع :"كان يجب على أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، هو الذي يتخذ قرار باستبعاد مصطفى محمد، حتى لو كان الجهاز الفني هو الذي أصر على ضمه".