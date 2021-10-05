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طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

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طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

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قرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي رحيل الثنائي محمد صبحي، ومحمد مجدي، حارسي الفريق، في الفترة الجارية، وذلك بعد التعاقد مع الثنائي أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة، وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقرر المدير الفني للدراويش الاعتماد على الثلاثي أحمد عادل عبدالمنعم وعمر رضوان ومحمد فوزي في الموسم المقبل.

وينوي محمد صبحي الاعتزال بقميص النادي الإسماعيلي مكتفيًا بالفترة التي قضاها بالملاعب، خاصة بعد وصوله إلى عامه الـ40، بينما يبحث الحارس الشاب محمد مجدي، عن خوض تجربة في أي من أندية الدوري الممتاز.

يُذكر أن الإسماعيلي يدعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من عصام صبحي ظهير أيمن المقاصة، وأحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة، والليبي محمد الترهوني ظهير أيسر نادي سموحة، وأحمد عيد ظهير أيمن نادي ، وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش.

المصرى اليوم

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