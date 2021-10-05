وزيرة التجارة والصناعة تفتتح الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي (صور)

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افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي والمقام على مساحة عرض 3 آلاف متر مربع وتستمر فعالياته على مدار الستة أشهر المقبلة، حيث دشنت الوزيرة رسمياً أعمال وأنشطة الجناح المصري وذلك بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات، وشريف البديوى السفير المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسفير أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي إلى جانب اجمال الجروان الامين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لموسسة دبي للاستثمار وسعود الشمري مدير ادارة الرقابة التجارية بدائرة التنمية الاقتصاديه عجمان، ومحمد ابو العينين ممثل شركة سينرجى وحازم حمادة رئيس شركة يونيتد جروب.

وقالت الوزيرة إن الجناح المصري يعد أحد أهم الاجنحة المشاركة بالإكسبو حيث يقع في منطقة الفرص بجوار جناح دولة الامارات العربية المتحدة وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية والاخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى ان المشاركة المتميزة للدولة المصرية تعكس حرص مصر على إنجاح هذه الدورة والتي تعقد لاول مرة في دولة عربية.

وأضافت جامع أن الجناح المصرى شهد منذ افتتاح الإكسبو يوم الخميس الماضى إقبالاً كبيراً للزائرين من مختلف دول وقارات العالم وذلك نظراً لتميز الجناح بمحتويات فريدة غير مسبوقة في تاريخ معارض اكسبو وعلى رأسها التابوت الأثرى للكاهن بسماتيك والذي يسرد العقيدة والمبادئ المصرية القديمة التي صنعت حضارة مصر العريقة وكذا عدد من المستنسخات الفرعونية والتي سيكون لها دور كبير في جذب ملايين الزاور خلال فترة إنعقاد الاكسبو، فضلاً عن العرض الشيق لكافة التطورات التي تشهدها مصر حاليا والانجازات التي تحققت وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية وذلك عبر شاشات تفاعلية بأعلى التقنيات والتكنولوجيا لتعكس مدى التقدم الذي تشهده مصر في كافة مناحى الحياة.

ونوهت الوزيرة إلى أنه يجرى حاليا الاعداد والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية لبدء الفعاليات المقررة بالجناح المصرى والتى تتعدى ال 100 فعالية والتى تستهدف جميعها الترويج للدولة المصرية في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والثقافة والصحة والزراعة والرياضة والتعليم والطاقة والمدن المستدامة، مشيرةً إلى انه يجرى حالياً الاعداد لليوم الوطني لمصر والمقرر في 30 أكتوبر الجاري.

ولفتت جامع إلى أن مصر تستهدف من مشاركتها في هذا المحفل العالمى الهام تحقيق التكامل مع مختلف دول العالم في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية والتى تتمتع بصدى عالمى لزيارة الجناح والترويج له حيث تستهدف الدولة المصرية جذب نحو 2.5 مليون زائر للجناح.

وأوضحت الوزيرة أن الاكسبو يمثل فرصة متميزة لاطلاع زوار الجناح المصري من مختلف دول العالم على التجربة التنموية المصرية والتي استغرقت 7 سنوات من العمل الجاد والمضني واسفرت عن انجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى أن الجناح المصري يتميز عن العديد من أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي بالإبهار وطريقة العرض المتميزة وكذا بالرسالة المتضمنة من خلال الحكاية التي يحكيها الجناح عن مصر من خلال شعار «عراقة تعزز المستقبل» لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وانجازات الحاضر ورؤية المستقبل.