«المشاط» وقيادات سوق المال يفتتحون جلسة تداول البورصة احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمي

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افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من رؤساء جامعات خاصة وحكومية وقيادات سوق الأوراق المالية وأعضاء مجلس إدارة البورصة، وممثلي عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، الثلاثاء، جلسة تداول البورصة المصرية، ضمن المشاركة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، World Investor Week 2021.

حضر افتتاح جلسة التداول إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، وكذلك الدكتور سيد الصيفي عميد كلية التجارة جامعة الأسكندرية، وممثلين عن جامعة النهضة وبدر والمستقبل، وممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية والمجمعية المصرية للمحللين الفنين والجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية لمديري الاستثمار

أطلقت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أسبوع المستثمر العالمي عام ٢٠١٧ بهدف رفع مستويات المعرفة المالية وتعزيز ثقافة المستثمرين في أسواق المال لتعريفه بكيفية الاستثمار بشكل سليم يضمن حقوقهم، ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة، حيث تخصص أكثر من 80 بورصة عالمياً تنشط بشكل كبير ولها جهود كثيرة في نشر الثقافة المالية المتعلقة بأسواق المال، جلسات تداولها خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى ١١ أكتوبر، احتفالا بأسبوع المستثمر ً العالمي، وذلك بناء على دعوات تتلقاها من الاتحاد العالمي للبورصات.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية أسبوع المستثمر العالمي، للترويج للأنشطة والدور الذي تقوم به البورصة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أهمية أسواق رأس المال خلال الفترة المقبلة في ظل إقبال العالم على أدوات التمويل الأخضر والتمويل المبتكر لدفع أجندة التنمية المستدامة 2030، وسعي مصر للاستعانة بهذه النوعية من الأدوات التمويلية لتعزيز رؤيتها التنموية.

أشار، أن أسواق المال تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل الشركات الكبيرة وكذلك الصغيرة والمتوسطة المقيدة، التي تمكنها من تمويل توسعاتها وزيادة حجم أعمالها وتعزيز فرص نموها.

من جانبه قال د. محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الإدارة الحالية تؤمن بأن عملية تعزيز الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية أحد أهم مستهدفات سلسلة القيمة التي تتبناها لتنمية وتطوير السوق، لرفع الكفاءة والتنافسية، عبر زيادة عدد الشركات المقيدة«جانب العرض»، وعدد المستثمرين «جانب الطلب»، وكذا تطوير منتجات واليات مالية جديدة مع تحسين بيئة ممارسة أعمال التداول والقيد.ذ

وعلى هامش الاجتماع وقع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود المتنيي رئيس جامعة عين شمس، يقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلاب الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الاوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الاجل من خلال بورصة الأوراق المالية، وهو ما سيتبعه الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية، بشكل نظري وكذلك عملي أيضاً.

من جهتها، أشادت رئيس الاتحاد العالمي للبورصات ناديني سوكومار، بجهود إدارة البورصة المصرية في نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي بأساسيات الاستثمار والادخار بسوق الأوراق المالية، موضحة أن نشر الثقافة المالية جزء أساسي من عمل البورصات لتمكين مختلف أنواع المستثمرين من المشاركة في النمو الاقتصادي للدول.