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موسيمانى يستعين بريال مدريد والباير وتشيلسى لتبرير تعثر الأهلى

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موسيمانى يستعين بريال مدريد والباير وتشيلسى لتبرير تعثر الأهلى موسيمانى يستعين بريال مدريد والباير وتشيلسى لتبرير تعثر الأهلى

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فى محاولة لتبرير تراجع أداء ونتائج الأهلى مؤخرا استعان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بتعثر بعض كبار أوروبا في الأيام الماضية وفي مقدمتهم برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ وتشيلسي لتبرير تراجع نتائج الفريق الأحمر.

وخسر الأهلي مع موسيماني مؤخرا لقب الدوري الممتاز الذي حصده ، رغم أنه كان متصدرا للجدول قبل عدة جولات من النهاية، كما خسر السوبر المحلي أمام طلائع الجيش. وقال موسيماني عبر حسابه على "تويتر": "فرق برشلونة وتشيلسي وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لم تفز في آخر 3 مباريات (لم تحقق العلامة الكاملة فيها)". وأضاف: "كثافة المباريات في دوري أبطال أوروبا والسفر إلى جانب تصفيات والدوري المحلي أمور تنال كثيرا من اللاعبين والأجهزة الفنية". وأتم: "لا تستخف أبدا بالتعب البدني والعقلي". وكان موسيماني قد اشتكى بعد خسارة السوبر المصري، من تعرض لاعبيه للإجهاد بسبب توالي المباريات والمشاركة في أكثر من بطولة موضحا أن هذا هو السبب الرئيسي لتراجع مستوى بعض اللاعبين وفي مقدمتهم أفشة ومحمد شريف.

المصرى اليوم

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