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اكتمال عقد المحترفين في بوصول محمد صلاح إلى القاهرة

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اكتمال عقد المحترفين في المنتخب بوصول محمد صلاح إلى القاهرة اكتمال عقد المحترفين في بوصول محمد صلاح إلى القاهرة

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وصل محمد صلاح، قائد الوطني، ولاعب ليفربول الإنجليزي إلى مطار القاهرة الدولي منذ ساعات، استعدادًا للإنضمام إلى معسكر المنتخب القومي الأول، لخوض مباراتي ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2022.

وشهد مران المنتخب الوطني، أمس، انضمام أحمد حجازي المحترف في نادي الاتحاد السعودي، كما انضم اليوم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي.

وكان محمد صلاح قد شارك مع فريقه في المباراة أمام مانشستر سيتى في الدورى الإنجليزى، والتى انتهت بالتعادل 2/2، حيث شهدت المباراة تألقا لافتا للنظر، وأحرز صلاح هدفا أصبح حديث الصحف العالمية وصنع الهدف الثانى.

وبدأ المنتخب الوطني السبت الماضي، استعداداته لمباراتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمشاركة 18 لاعبا، جميعهم من الدوري المحلي.

المصرى اليوم

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