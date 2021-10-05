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الإسماعيلي يختبر لاعبين أفارقة في معسكر الإسكندرية

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الإسماعيلي يختبر لاعبين أفارقة في معسكر الإسكندرية الإسماعيلي يختبر لاعبين أفارقة في معسكر الإسكندرية

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أكد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي أن الفريق أبرم 5 صفقات حتى الآن بضم أحمد عيد وعمر رضوان وعصام صبحي وأحمد عادل ومحمد الترهوني، وهناك اختبارات لعدد من اللاعبين الأفارقة المتواجدين حاليا في معسكر الإسكندرية بجانب العناصر القديمة.

وأضاف أبوجريشة، في تصريحات تليفزيونية، أن الفريق يملك بدائل لفخر الدين بن يوسف وحسين السيد، وأن عودة عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي ستكون إضافة قوية للدراويش في الموسم الجديد.

وعن إيقاف عبدالرحمن مجدي قال إن النادي تلقى إخطارا من اتحاد الكرة بإيقافه 3 شهور وحتى 1 نوفمبرا المقبل، لحين صدور قرارات أخرى من اللجنة الأوليمبية.

وأشار نجم الدراويش الأسبق إلى أن محمد صبحي ختم مسيرته مع الإسماعيلي بعد التعاقد مع الحارسين أحمد عادل وعمر رضوان وستتم إعارة محمد مجدي للمقاصة.

وطالب أبوجريشة بالاهتمام بالأندية الشعبية في الدوري المصري لمجاراة صراع المال بين أندية الدوري في الوقت الراهن. واختتم تصريحاته بأن شكري نجيب باق مع الفريق وهناك محاولات لتجديد عقده، خاصة أنه ينتهي في نهاية الموسم المقبل، مضيفا أن آري بابل مرشح للإعارة لأحد الأندية الكويتية.

المصرى اليوم

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