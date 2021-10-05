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طلائع الجيش يتعاقد مع جون أنطوى لمدة موسم

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طلائع الجيش يتعاقد مع جون أنطوى لمدة موسم طلائع الجيش يتعاقد مع جون أنطوى لمدة موسم

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حصل مسؤولو طلائع الجيش على توقيع الغاني جون أنطوي مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم.

جاء ذلك بعد تمسك عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق العسكري، بالتعاقد مع أي من ثنائي بيراميدز أنطوي أو ناصر منسي، ورغبة إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، في بقاء منسي.

ومن جانبه أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للطلائع، أن صفقة أنطوي جاءت لدعم هجوم الطلائع بعد ضم الكونغولي كاسينجو والنيجيري أكينادي، بالإضافة لكريم الطيب.

وأضاف بسيوني أن الفريق دعم الهجوم بعد رحيل الثلاثي عمرو مرعي وعمرو جمال وناصر منسي ويسعى للحفاظ على ما قدمه الموسم الماضي وتحقيق عروض جيدة في الدوري الموسم المقبل. وكان الطلائع قد تعاقد مع 14 لاعبا جديدا آخرهم النيجيري جون أنطوي، الذي من المنتظر أن يكون آخر صفقات الفريق هذا الموسم.

المصرى اليوم

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