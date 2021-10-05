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قائمة منتخب مصر أمام ليبيا اليوم والتشكيل المتوقع والحكم والمُعلقين في تصفيات كأس العالم
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:54 صباحاً
ضمن مبادرة حياة كريمة ..حملة جديدة للقومي للسكان لاستخراج سواقط القيد ببئر العبد
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:54 صباحاً
«القومي للمرأة» يواصل حملة طرق الأبواب بشمال سيناء
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:54 صباحاً
اليوم مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات «إيزى جيت» البريطانية
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:40 صباحاً
من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:32 صباحاً
جامعة ويسترن إمبريال للطب، أنتيغوا تقدم تعليمًا طبيًا مجانيًا في جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرة أعلن عنها السيد جاستون براون - رئيس وزراء أنتيغوا
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:24 صباحاً
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:17 صباحاً
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:17 صباحاً
قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:16 صباحاً
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 08:05 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجيش الجزائري يوجه اتهامات للمغرب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 09:02 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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