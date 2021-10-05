«العينة سلبية» ..مصادر تكشف حقيقة تضرر مواطن من رجال الشرطة بسبب تحليل «مخدرات»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادرأمنية حقيقة ما ما تم بثه عبر حساب أحد الأشخاص على «فيس بوك»، متضمناً إستغاثة بدعوى تعرضه للظلم من قبل رجال الشرطة وفنيين التحاليل المتواجدين بكمائن محافظة أسوان وإتهامه زوراً بتعاطى مُخدر الحشيش رغم سلبية التحاليل التي أجراها عقب إخلاء سبيله مُباشرةً.

قالت المصادر اليوم الثلاثاء: «انه بالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية قامت يوم 26 اغسطس 2021 بحملة للكشف عن المواد المخدرة بين السائقين بدائرة قسم أول أسوان بمشاركة الجهات الفنية ( مديرية الصحة وصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطى) وتبين إيجابية (3 ) عينات لتحاليل المواد المخدرة ومن بينهم (الشاكى)».

وأضافت المصادر: «تم عرض المتهم ( الشاكى ) على النيابة العامة والتى قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية، وعقب ذلك بـ 3 أيام توجه الشاكى للمعمل الإقليمى لأخذ عينة المواد المخدرة عقب نتيجة تحليل العينة السابقة ومرور 72 ساعة عليها، وورد تقرير نتيجة عينة المذكور «سلبية العينة» من أي مواد مخدرة».

وتابعت المصادر: «وفى وقت لاحق تقدم (فنى تحاليل بالمعمل الإقليمى) بتحرير محضر ضد الشاكى بتهمة التشهير به عبر مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» ومازال قيد التحقيقات».