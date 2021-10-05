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وزيرة «البيئة» تلتقى نظيرها الاسبانى لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية

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وزيرة «البيئة» تلتقى نظيرها الاسبانى لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية وزيرة «البيئة» تلتقى نظيرها الاسبانى لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ونظيرها الأسبانى هوجو موران ، والوفد المرافق له وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه حاليا.

وأعربت الدكتورة فؤاد عن سعادتها بمشاركة وزير البيئة الاسبانى والوفد المرافق بالمؤتمر ، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الأسبانية في العديد من المجالات وترحبيها بزيارة اسبانيا وبلجيكا خلال الفترة القادمة.

وقد تناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات حماية المياة وترشيد استهلاكها وقضية ندرة المياه واثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية، ونقل التكنولوجيا الاسبانية في هذا المجال حيث تعد قضية المياه من القضايا التي تتأثر بتغير المناخ، لذا فقد نفذت مصر العديد من المشروعات لترشيد استهلاك المياه منها برامج ترشيد استهلاك المياة في الزراعة وإعادة استخدام المياة بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياة البحر .

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة المصرية في مجال الرصد اللحظى لنوعية المياة بالبحيرات المصرية لحمايتها من التلوث واجراءات مصر في حماية الشواطئ واعادة استخدام المياه من السيول والامطار والخبرات المصرية في تلك المجالات حيث تعد مصر من الدول التي تعيد استخدام المياة لأكثر من أربع مرات .

وأشاد وزير البيئة الاسبانى باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلى والعالمى لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول وخاصة الدول الافريقية.

اتفق الوزيران على التعاون ونقل الخبرة المصرية في مجالات تحلية مياه البحار بالطاقة الشمسية وحماية الشواطئ وانشاء السدود ونظام الإنذار المبكر للسيول والامطار بالإضافة إلى تقديم الدعم للتعاون البحثى في مجال توفير تكنولوجيات حديثة لمواجهة نقص المياة علاوة على التعاون في مجال حماية المسطحات المائية من التلوث وترشيد استهلاك المياه مع توسيع نطاق التعاون ليشمل الاتحاد الاوروبى.

المصرى اليوم

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