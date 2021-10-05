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«مهتز نفسي» .. وزارة الداخلية تكشف غموض إصابة قائد قطار بحجارة طائشة

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«مهتز نفسي» .. وزارة الداخلية تكشف غموض إصابة قائد قطار بحجارة طائشة «مهتز نفسي» .. وزارة الداخلية تكشف غموض إصابة قائد قطار بحجارة طائشة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة قيام مجهول بإلقاء حجارة على أحد القطارات في أسوان.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بأنه أثناء سير أحد القطارات (إدفو/ أسوان) بدائرة مركز دراو بأسوان قام شخص مجهول بإلقاء حجارة على القطار، مما تسبب في إصابة سائق القطار بكدمة بالصدر».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أسفرت جهوده عن تحديد أحد شهود الواقعة (عامل )، وبسؤاله قرر بقيام شخص مهتز نفسياً برشق بعض الصبية الصغار بالحجارة بمحل البلاغ، وذلك لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والشتم، حيث تصادف مرور القطار المُشار إليه ولكون نافذته بدون زجاج، أسفر ذلك عن إصابة قائد القطار».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم تحديد أحد الصبية المُشار إليهم، وبمناقشته أيد ما جاء بأقوال شاهد الواقعة، كما تم ضبط المتهم وتبين أنه «مهتز نفسياً» ، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة دون قصد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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