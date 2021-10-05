أحمد رفعت: عودتي للمصري صعبة.. وهذه حقيقة طلبي الحصول على 10 ملايين جنيه

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كشف أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة طلبه الحصول على 10 ملايين جنيه، لكي يستمر مع النادي البورسعيدي.

وقال أحمد رفعت، في تصريحات تلفزيونية: «شقيق عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري كان متواجدًا في الجلسة التي عقدتها مع مسؤولي النادي، وقال لي (اذا طلبنا منك أن تستمر معنا حتى اعتزالك كرة القدم، فماذا تطلب)، وكان ردي عليه بإبتسامه أي على سبيل الدعابه هل يستطيع النادي المصري أن يوفر لي عقد بقيمة 10 ملايين جنيه، في الموسم»، مؤكدًا: «لم أطلب الحصول على 10 ملايين جنيه».

وبسؤاله عن رغبته في الإقامة بغرفة خاصة في الفندق، قال :«عندما ذهبت للمصري للمرة الأولى اتفقت مع الإدارة تخصيص غرفة ليي في فندق الاقامة ببرج العرب حيث يعسكر النادي هناك طوال الموسم»، مضيفًا:«حقي الطبيعي أن أطلب السكن في غرفة خاصة بالفندق لمدة موسم كامل حيث يعسكر المصري في برج العرب».

وتابع: «التونسي معين الشعباني، المدير الفني رفض جلوسي في غرفة خاصة حيث قال لي (أنا أشعر أن هناك تعالي منك تجاه اللاعبين، مينفعش أن يقيم لاعب في غرفة خاصة عن باقي اللاعبين)، مضيفًا :»شرحت له وجهي نظري خاصة أن هذا اتفاق بيني وبين الإدارة، والمدير الفني تفهم الأمر».

وأشار: «في أول يوم بالمعسكر، حصلت على إذن من الجهاز الفني للفريق لكي أسافر إلى القاهرة للإطمئنان على صحة والدتي والتي اصيبت بفيروس كورونا»، مضيفًا: «كنت مشغول مع والدتي في الفترؤة الماضية، بسبب مرضها».

وأوضح: «كنت سأعود إلى تدريبات الفريق يوم الاثنين، ولكن بعد تصريحات مسؤولي النادي ضدي، من الصعب أن أعود للتدريبات مرة أخرى وكنت لا أتمنى أن تصل العلاقة إلى هذه الدرجة».