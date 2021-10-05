★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن تطورات أزمة القيد، الخاصةبالفريق الأول لكرة القدم القدم بالنادي الأببيض.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية: «حتى الآن لا يوجد أي جديد بشأن أزمة القيد، وبذلك لن نستطع قيد الصفقات الجديد لفترتين»، مضيفًا :«ندرس إعارة اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم».

وأوضح: «عمر كمال عبدالواحد، تلقى عرضًا رسميًا من نادي فيوتشر، ولكن لم نتخذ القرار النهائي بشأن إعارة اللاعب»، موضحًا:«نادي بيراميدز لم يطلب التعاقد مع التونسي، حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق».

وأشار: «ندرس استعادة اللاعبين الذين تم إعارتهم في الميركاتو الصيفي، ولكن سننتظر القرار النهائي لكارتيرون، في هذا الشأن»، موضحًا :«أعتقد الأندية لن تمانع في عودة اللاعبين المعارين، إذا طلبنا منهم ذلك».

وعن تطورات تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، قال: «بن شرقي، يرغب في وضع 500 ألف دولار شرط جزائي يتيح له الرحيل في أي وقت»، مضيفًا: «ليس من المعقول أن توقع عقدًا مع لاعب بقيمة مليوني دولار ويكون الشرط الجزائي 500 ألف دولار، صعب جدا أن يحدث ذلك مع كيان كبير مثل الزمالك».

وتابع: «أشرف بن شرقي لاعب جيد ومحترم، ولكن لا أعلم نيته، ونادي الزمالك كيان كبير، لا يصح أن يضغط عليه أي أحد، نحن خرجنا من تجربة فرجاني ساسي ولن نريد أن نعيد مثل هذه التجربة من جديد».