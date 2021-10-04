تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل «موسم الرياض» في نسخته الثانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم (الاثنين)، تفاصيل موسم الرياض في نسخته الثانية التي تنطلق 20 أكتوبر الحالي بمسيرة كبرى، على أن يفتتح أول موقع في اليوم التالي.

وتحدث آل الشيخ خلال مؤتمر صحافي عن أرقام حول الموسم، وقال إنه يضم 14 منطقة، بينها منطقتان مستمرتان طوال مدة الحدث، هما: «البوليفارد»، و«فيا رياض»، مبيناً أن الموسم سيقدم أكثر من 7500 فعالية، و350 عرضاً موسمياً، و100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية، إلى جانب عدد من المسرحيات، والحفلات الغنائية التي لا تتجاوز 2 في المائة من فعاليات موسم الرياض. ويضيف أن عدد المقاولين العاملين بهذا الموسم بلغ 722 مقاولاً، وجرى استخدام أكثر من 75 ألف طن حديد، واستفاد من الأعمال أكثر من 952 مصنعاً، فيما بلغ إجمالي القوى العاملة أكثر من 16 ألف عامل، وجزء كبير منهم سعوديون.

وبشأن أسعار موسم الرياض، أوضح رئيس هيئة الترفيه أن 4 مناطق من 14 منطقة ستكون مجانية للكل، مشيراً إلى تنافسية الأسعار في كل المناطق.

وحول مباراة باريس سان جيرمان مع نجوم الهلال والنصر، كشف أنه سيتم الإعلان خلال اليومين المقبلين عن اسم المدرب الذي سيكون مسؤولاً عن اختيار لاعبي الهلال والنصر. وتابع آل الشيخ: «سنخصص مسارح وفعاليات في مناطق كثيرة؛ لاكتشاف المواهب السعودية»، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لأخذ الاحتياطات الصحية.

ونوه بأن الجهد القائم حالياً لا ينسب لهيئة الترفيه فقط، فجميع جهات الدولة والقطاع الخاص مشاركة في الموسم، مضيفاً: «سنتعاون مع (سدايا) للحد من السوق السوداء، بنسبة تتجاوز 99 في المائة».

وثمن رئيس هيئة الترفيه دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد غير المحدود للقطاع، مختتماً حديثه برسالة لأهل الرياض، قائلاً: «الموسم موسمنا، ولن ننجح بدونكم».