كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك يعلق على العطل العالمي

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جدد كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك، مايك شرويفر، التأكيد على أن الشركة تعمل على حل مشاكل العطل في منصاتها وإعادتها للعمل في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تعطل منذ 5 ساعات.

وقال شرويفر في تغريدة على «تويتر»، إن الشركة تعتذر لكل من تأثروا بتعطل الخدمة. وأضاف أن الشركة تواجه مشاكل في الشبكات، و«تعمل فرقنا بأسرع وقت ممكن» لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

​من جانب آخر أوضح مسؤول بشركة «كاسبرسكي لاب» الروسية لأمن الحواسيب، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن العطل الذي أصاب فيسبوك وواتساب وانستغرام من المرجح أن يكون سببه مشاكل في عمل المزودين الدوليين.

وسبق وغردت شركة «فيسبوك» عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، معتذرة عن العطل العالمي الذي أصاب المنصة الأكثر شهرة في العالم. وكتب حساب الشركة في تغريدته: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى حساباتهم... نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن». وتابع: «نعتذر عن أي إزعاج».