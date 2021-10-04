مراسلة نيويورك تايمز: موظفو فيس بوك غير قادرين على دخول الشركة

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مفاجأة كشفت عنها مراسلة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ربما تشير إلى تأخر حل أزمة عطل فيسبوك والتطبيقات الإلكترونية المرتبطة به، حيث قالت إن موظفي شركة «فيس بوك» لم يتمكنوا من دخول مقار عملهم لتقييم انقطاع الإنترنت عن خوادم الشركة، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وكتبت المراسلة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «الموظفون غير قادرين على دخول المباني للبدء في تقييم مشكلة الانقطاع، لأن بطاقات الدخول الخاصة بالموظفين لا تعمل والأبواب الإلكترونية معطلة».

من جانبه قال جاك مور، المتخصص في الأمن السيبراني ESET، أنه من الممكن أن يكون الانقطاع الأخير ناتج عن خطأ في البرنامج أو خطأ بشري، وأضاف لصحيفة «ذا صن»: «عندما تزيد حالات الانقطاع يشير ذلك إلى وجود هجوم إلكتروني، ولكن الوقت مازال الوقت مبكرا للوصول إلى الأسباب التي أدت إلى هذا العطل المفاجئ».

وأكد «مور» أن مثل هذه المشكلات تتطلب المزيد من إجراءات الحماية، إلا أن التنبؤ بوقوعها لم يكن ممكنا من قبل وهو ما يزيد من صعوبة المشكلة.

وبعد العطل الذي ضرب شركة فيس بوك والخسائر التي لحقت بها خلال الساعات الماضية، قال آندي ستون رئيس الاتصالات في فيسبوك: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج».

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