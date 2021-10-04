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وزير الخارجية : العلاقات المصرية - القطرية تسير بشكل جيد

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وزير الخارجية : العلاقات المصرية - القطرية تسير بشكل جيد وزير الخارجية : العلاقات المصرية - القطرية تسير بشكل جيد

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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية- القطرية تسير بشكل جيد، نحو إزالة ما تم في الماضي وتعمل على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

أضاف سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» عبر فضائية «تن»، أنه ولا زالت هناك قضايا معلقة مع الجانب التركي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تقدم خلال المرحلة القادمة.

وتابع سامح شكري، أن دولة لها تأثيرها الكبير، على أعضاء الأمم المتحدة، مؤكدا أنه كان لها دور داعم في قضية سد النهضة ، حتى صدور قرار مجلس الأمن.

وأشار وزير الخارجية إلى أن وروسيا لهما دور مشترك في إعادة الإستقرار لسوريا والعمل على وحدة أراضيها، مؤكدا أنه نعمل على القضاء على الإرهاب وعودة سوريا لمكانتها العربية، والقضاء على التهديد الذي يواجه سوريا.

وأكد وزير الخارجية، أن وزير الخارجية الروسي أكد على ضرورة سحب القوات الأجنبية من ليبيا وفق خطة زمنية محددة، وعلى الليبية وضع خطة زمنية بالشكل الذي يضمن خروج القوات الأجنبية.

المصرى اليوم

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