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«طالبان» تتعهد بالحفاظ على المنفذين الفارغين في جبال باميان حيث دمرت تمثالين تاريخيين لبوذا

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«طالبان» تتعهد بالحفاظ على المنفذين الفارغين في جبال باميان حيث دمرت تمثالين تاريخيين لبوذا «طالبان» تتعهد بالحفاظ على المنفذين الفارغين في جبال باميان حيث دمرت تمثالين تاريخيين لبوذا

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تعهدت حركة «طالبان»، التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان، بالحفاظ على المنفذين الفارغين في جبال باميان حيث سبق أن كان تمثالان عملاقان لبوذا.

وقال مدير إدارة الإعلام والثقافة في باميان، مولوي سيف الرحمن محمدي، في حديث لموقع «Ariana news» إن الراغبين في زيارة المعلم التاريخ سيكون بإمكانهم القيام بذلك دون عوائق.

وصرح: «إنني كممثل عن الإمارة الإسلامية في أفغانستان أفعل كل شيء ممكن من أجل الحفاظ على هذه المعالم التاريخية التي لا تقدر بأي ثمن».

ودمرت «طالبان» في مارس 2001 التمثالين التاريخيين العملاقين لبوذا، اللذين تم نحتهما في جبال باميان في القرن الـ6 وكان ارتفاعهما 53 و35 مترا، خلال توليها السلطة في أفغانستان لأول مرة، ما أثار في حينه انتقادات واسعة عالميا.

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