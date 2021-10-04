إعلام أمريكي: فيسبوك يرسل فريقا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويًا

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن «شركة فيسبوك أرسلت فريقا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويا»..

نشر موقع «نات بلوكس» مساء يوم الاثنين تحليلا تقنيا للأسباب الممكنة التي كانت وراء تعطل موقع «فيسبوك» والتطبيقات المصاحبة له «إنستغرام» و«واتس أب».

وأفاد الموقع بأن تحليل قياسات الشبكة في الرابع من أكتوبر 2021 يشير إلى انقطاع عالمي لخدمات Facebook Inc، بما في ذلك خدمات Facebook وWhatsApp وInstagram وMessenger منذ الساعة 15:45 بتوقيت «غرينيتش».

وقال إن مقاييس الشبكة تشير إلى حدوث انقطاع في الاتصال على الشبكة المستقلة «AS32934» المملوكة لـ Facebook، مضيفة أن التأثير الأكثر وضوحا هو فقدان DNS الموثوق.

وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد السبب الجذري للحادث بشكل كامل بعد، على الرغم من وجود مؤشرات على أن طرق بروتوكول التوجيه بين البوابات (Border Gateway Protocol) ربما تم سحبها أو اختطافها، مما تسبب في تأثير غير مباشر على DNS والخوادم الأخرى اللازمة لحل الخدمات.

وبروتوكول البوابة الحدودية أو بروتوكول التوجيه بين البوابات هو بروتوكول توجيه خارجي مُصمم لتبادل المعلومات المتعلقة بالتوجيه بين الأنظمة المستقلة في شبكات الحاسب.

يمكن أن يُستخدم بروتوكول البوابة الحدودية كبروتوكول توجيه داخلي، وفي هذه الحالة يشار إلى هذا الاستعمال ببروتوكول البوابة الداخلية (iBGP)، وللاستعمال الأصلي ببروتوكول البوابة الحدودية الخارجيّة (eBGP).

وقد شهد Facebook انقطاعات دولية سابقا، بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 أبريل 2019 و14 مارس 2019 ومع ذلك فإن الحادث الحالي هو أكبر انقطاع لشبكة Facebook تم تسجيله منذ تأسيسها.

وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة «فيسبوك» منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة «إنستغرام» وتطبيق المراسلات «واتساب»، لدى مئات الألوف من المستخدمين.

هذا، وتراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي «إنستغرام» و«واتساب»، حيث انخفض سهم «فيسبوك» إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.