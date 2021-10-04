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البيت الأبيض يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام

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البيت الأبيض يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام البيت الأبيض يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام

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وجه البيت الأبيض، الاثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى شركة فيسبوك بعد تعطيل مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام»،، حيث شاركت شركة فيسبوك لمالكة مارك في ثلاث أزمات كبرى اولها تسريبات مسؤولة سابقة في الشركة وعطل ضرب جميع تطبيقاتها، بما فيها إنستغرام وواتساب، وانخفاض سعر سهم فيسبوك بأكثر من 5% في أسوأ هبوط خلال عام.

وقالت جين بساكي المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض قائلا :«التسريبات التي كشفتها المسؤولة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوجن، حاليا البيت الأبيض ينظر إلى تلك التسريبات على أنها أحدث حلقة من سلسلة حول منصة التواصل الاجتماعي توضح أن التنظيم الذاتي لا يعمل»

موضحة:«شركة فيسبوك تساهلت مع خطاب الكراهية لأنه يجلب تفاعلا أكبر وإعلانات أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاقت «جين»:«مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح، وما كشف عنه بشأن فيسبوك بالأمس مزعج وسنواصل دعم جهود الإصلاح الجذري للمشكلات الراهنة».

واستطردت :«كان الرئيس الامريكي جون بايدن عبر عن قلق كبير من المشرعون من الحزبين بشأن كيفية عمل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي والسلطة التي جمعوها»

واختتمت :«مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية التي تحكمها».

المصرى اليوم

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